Pedro LUCAS

Fondateur & Dirigeant de Netplus®, Cloud Santé

Co-fondateur & Président d'Euris®, SaaS CLM for Life Sciences



Entrepreneur et passionné de nouvelle technologie, spécialisé dans les logiciels et les applications "IP".



Je suis très intéressé par les opportunités, les projets et les collaborations dans le domaine du CLM, du SaaS et de la virtualisation.





Mes compétences :

Cms

Customer relationship

Customer Relationship Management

E-commerce

Ecommerce

Gestion de contenu

Gestion de la relation client

GRC

hosting

Industrie pharmaceutique

Infogérance

LOOP

Management

Marketing

Microsoft CRM

Mobile

Mobilité

Pharmaceutical Industry

Plurimedia

Relation Client

Relationship

Relationship management

Saas

sfa

Software

VAD