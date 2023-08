Peggy COGNY

Bonjour,

Je suis dessinatrice en bâtiment.

Après plusieurs années d'expérience au sein d'un cabinet de maîtrise d'oeuvre, j'ai décidé de créer mon activité.

Je propose mes services pour les particuliers pour tous les projets de construction, rénovation ou agrandissement. Je les accompagne différemment selon l'avancée du projet: de l'étude de faisabilité jusqu'au dépôt de permis de construire ou de la déclaration préalable:

-diagnostic: état des lieux avec relevés, analyse de l'existant.

-démarches auprès des différents services pour vérifier les contraintes administratives et techniques du projet.

-mise en forme en plan et volumes.

-réalisation du dossier de permis de construire ou de la déclaration préalable.



J'interviens aussi auprès des professionnels, qui me confient la partie "dépôt de DP ou PC" et ainsi se dégagent du temps pour leurs clients et leurs chantiers.



Comme je fais partie d'une SCOP (Société Cooperative et participative), je travaille en réseau avec d'autres indépendants dans le secteur du bâtiment et je peux recommander divers artisans selon les besoins.





Mes compétences :

Réactivité

Qualité produit

Economie sociale et solidaire