Philippe DUBOIS

Ma bataille: La mise en place du

DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUeRP)



Mes activités:

- Mise en place du Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels

- La Prévention des Risques Professionnels

- L'assistance technique sur les Certifications Sécurité, Environnement, Qualité

- La bonne Gestion des déchets dangereux et non dangereux

- Instruction des Dossiers ICPE)



Mes cibles:

- TPE, PME,

- Artisans, Commerçants,

- Collectivités, Associations



Mon expérience professionnelle me permet de répondre à vos attentes en tant que consultant / Formateur dans cinq domaines que sont

- La SECURITE et la PRÉVENTION Des RISQUES Professionnels

- Le TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES par route

- L'ENVIRONNEMENT

- La GESTION DES DECHETS

- La QUALITE





Mes domaines d'activité:

- La maîtrise des dangers en milieu professionnel

- Prévention des risques

- Management de la Qualité

- Transport des matières dangereuses par route

- Auditeur externe

- Habilitation niveau 2 (encadrement) pour tout travaux sur site industriels (MASE/UIC)

- Chimie industrielle



Secouriste-Sauveteur du Travail (SST)



Mes expériences

- 20 ans dans le domaine des déchets

- 9 ans en tant que conseiller Sécurité transport de matières dangereuses

- 5 ans en tant que QSE

- 7 ans dans le domaine de laboratoire analytique industriel de chimie minérale































Mes compétences :

Qualité

Gestion des déchets

Sécurité

Environnement

Transport de marchandises dangereuses

Audit externe

Conseil

Formation

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Mise en place du référentiel MASE

Développement durable

Norme ISO 14001

Mise en place du Document Unique