Pelé ARNAUD

Je suis responsable des partenariats au sein de la direction des grands partenaires du Crédit Foncier

Cette direction développe et anime des partenariats en lien avec le monde de l'immobilier : constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, réseaux d'agences immobilières, collecteurs, établissements financiers ou d'assurance, industriels, ....

J'ai plus précisément en charge le développement des partenariats avec Action Logement et les Bailleurs sociaux, l'animation de notre offre prêts immobiliers auprès du Crédit Social des Fonctionnaires (2ème partenaire en terme d'encours du Crédit Foncier). Plus récemment, j'ai pris en charge un portefeuille d'une dizaine de courtiers en phase de démarrage au sein du CFF.



Ma carrière professionnelle débute en 1993 lorsque j'intègre le CETELEM, établissement financier spécialisé dans le crédit à la consommation. Je m’aguerris aux principaux métiers de ce marché : recouvrement - vente aux particuliers - métiers transverses - responsable de secteur.



J'intègre ensuite SOFINCO en 2006 et parfait mon expérience en tant que responsable de secteur sur le marché de la vente du crédit a la consommation sur le lieu de vente.



L'offre Travaux du Crédit Foncier débute en septembre 2010 et je l'accompagne dans son développement, tout d'abord en tant que directeur d'agence puis je prend la responsabilité du développement des partenariats nationaux de l'activité.



À partir de décembre 2014, je spécialise mon activité dans le développement de l'activité financements travaux des copropriétés.



Mes compétences :

Business development

Développement commercial

Key account management

Marketing

Vente

Management