Pericat BRUNO

Diplômé de l’Institut Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales et de l’ISG de Paris, j'ai déjà une longue carrière dans l’univers de l’informatique, des réseaux et des nouvelles technologies de l’information.



C’est en 1980 que j'ai débuté ma carrière chez un grand constructeur informatique américain (Burroughs devenu Unisys).



Formé d’abord en France puis aux Etats-Unis, j'y ai fait mes premières armes progressivement en tant que ITC, ingénieur commercial, responsable de promotion puis directeur de division.



C’est chez Unisys que j’ai tout appris de mon métier :



Systèmes d’information, langages, équipements et architectures de réseaux (SNA, BNA…), protocoles réseaux dont le célèbre protocole TCP/IP… (Internet Protocol)



A cette époque, j’ai aussi assisté à la naissance des premiers ordinateurs portables (B20, B25 chez Unisys) après avoir assuré la commercialisation des premiers terminaux intelligents…



Ma rencontre avec Bill Gates à Paris en 1985 a été un grand moment.



C’est en 1986 que j'ai été appelé à rejoindre Olivetti Systems and Networks en tant que Directeur du Centre d’Affaires où j'ai été chargé chargé durant 5 ans de l’animation des forces de vente directes et indirectes du constructeur italien.



Par la suite, j'ai poursuivi ma carrière en tant que Directeur Commercial et Marketing à l’échelle nationale et internationale chez des éditeurs de logiciel de renom (ECSOFT, SWAN…) et chez des grossistes en produits et services réseaux (AZLAN, LANDIS B.V).



Cette époque m’ a notamment permis de collaborer étroitement avec les plus grands constructeurs et éditeurs de solutions réseaux et télécom :

IBM, CISCO, NORTEL, LUCENT, MICROSOFT, NOVELL, LOTUS, CHECKPOINT… où la sécurité des informations était déjà au cœur de toutes les préoccupations.



Depuis 2000, j'ai poursuivi une carrière internationale qui m'a permis de développer des partenariats avec des intégrateurs, des Vars et des sociétés de service en Europe (Angleterre, Allemagne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Italie, Espagne, Scandinavie, Turquie et Russie).



En 2008, j'ai rejoins NSOne, une société française très innovante dans le domaine de la sécurité des applications métier.



Je crois au fort potentiel de développement à l’échelle internationale pour les entreprises vraiment innovantes.



Mes principaux domaines de compétence :



Mise en place de stratégie de développement commercial (France et Europe),



Définition et animation de politiques Marketing (France et Europe),



Création et développement de réseaux de vente directs et indirects (France et Europe),



Définition et mise en place des communications internationales interne et externe,



Gestion opérationnelle de centres de profit (centre d’affaires),



Management et coordination d’équipes internationales, directes et indirectes.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement international

EDITEUR DE LOGICIELS

Europe

Informatique

International

Management

Marketing

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Télécommunication

Télécommunications