Perinet BLANDINE

Assistante de Direction bilingue, forte d’une expérience de 10 ans, je suis animée aujourd’hui par de nouveaux horizons et l’acquisition de nouveaux savoirs.

D’un naturel dynamique, et dotée d’un bon relationnel, je suis à la recherche d’un poste pluridisciplinaire dans lequel m’épanouir.

Mes diverses expériences en France et à l’étranger ont développé mon adaptabilité et mon ouverture d’esprit.



Mes compétences principales (liste non exhaustive !)

• Assister un dirigeant et son équipe

• Assurer la gestion des tâches administratives et comptables courantes

• Former, encadrer et superviser une équipe

• Élaborer et gérer des supports commerciaux

• Concevoir des outils de suivi d’activités

• Modéliser des reportings, les analyser et proposer des axes de progrès

• Organiser des opérations de communication et manifestations événementielles



Mes valeurs ajoutées

• Sens accru du service client et de la diplomatie

• Grande capacité d’écoute et de réactivité

• Bonnes capacités rédactionnelles

• Autonomie, organisation et rigueur

• Bases en droit du travail



Mes compétences :

Reporting

Support commercial

Supports de communication

Assistanat de direction

Suivi commercial et administratif

Gestion de l'information

Accueil des clients

Vente

Gestion des ressources humaines

Comptabilité courante