Jelen BLANDINE

Bonjour,



Sensible aux problématiques de l'eau, mon projet professionnel est de contribuer à sa préservation, sa bonne gestion et sa distribution homogène sur tout le territoire. L'or bleu de demain est une préoccupation d'aujourd'hui.



Pour ce faire après 5 année d'études en Chimie et Environnement, je me suis spécialisée dans le domaine de l'eau : 4 années d'expériences au sein de la société SAUR, 1 année en cours pour la société OISEL.



Mes compétences :

Assainissement

Collectivités Territoriales

Commercial

Négocier