Pernelle LAFFETAS

Diplômée d'une licence STAPS APAS (Activité Physique Adaptée et Santé) et d'un master IRHPM ( Ingénierie de la Rééducation du Handicap et de la Performance Motrice).

Mon domaine de prédilection: la rééducation/réadaptation par les activités physiques adaptées, la prévention à la santé pour les maladies chroniques et/ou pour toutes personnes ayant des besoins spécifiques. (reconditionnement à l'effort, éducation thérapeutique sur les APA, bilan personnalisé, maintien ou retour à une autonomie pour les activités de la vie quotidienne..)

Je suis passionnée par le sport en général et surtout par les bienfaits que peuvent apporter les APA, s'adressant à des publics divers et variés.



Mes spécialités:

Pilates

Marche Nordique

Massage bien-être

Nutrition