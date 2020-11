Perrine PRÉVEL

Avec plus de dix années d'expérience sur le secteur du bâtiment, j'ai appréhendé les approches BtoB (artisans et prescripteurs) et BtoC sur le plan national, européen et international.



Autonome et polyvalente, je travaille sur des missions variées tant marketing, e-marketing, évènementielles, que communication presse, web et réseaux sociaux. Tout en développement les processus et moyens de capitalisation du service marketing et communication.



Une riche carrière qui m'a amené à aujourd'hui créer mes propres business en ligne :

- Devenons-Ambassadeur-Environnement.com

- AnandBani.com



Mes compétences :

Marketing des Services

Développement produit

Communication

Marketing

Industrie

Blogging

Web

Matériaux de construction

