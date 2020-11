Peter ATTENBOROUGH

Technicien dans lâme, créatif et artiste de cœur, jai acquis durant ces 20 ans dexpérience une solide maîtrise de la communication graphique et institutionnelle. Autonome dans les processus délaborations et de fabrications, jai des aptitudes dans tous les aspects de la communication moderne en interne et externe. Ma formation et mes compétences soulèvent une sensibilité aux arts et un intérêt à une ouverture au plus grand nombre.



Mes compétences :

Illustration

Promotion

Publicité

Aménagement

Architecture d'intérieure

Immobilier d'entreprise

Maquette virtuelle

Photographie

Conception multimédia

Community management

PAO

Communication

Stratégie de communication

Dessin

Conception graphique

Retouche photo

Montage vidéo