Après avoir obtenu mon bachelor de Business Management à l'université de Winchester (Angleterre), j'ai occupé, chez OpenMinded, un poste d'Ingénieur d'affaires dans les Hautes Technologies. Pour compléter mon mastère, j'ai occupé ce poste en alternance avec Euridis Business School à Saint Denis.

Je travaille maintenant comme ingénieur d'affaires pour Transpoco à Dublin.



En dehors de mon métier, j'aime participer à de multiples activités sportives, dont la dernière, et celle dont je suis le plus fière, le Marathon de Paris que j'ai achevé en avril 2017. J'ai également participé a de nombreux parcours obstacles tels que Tough Mudder et Spartan .



Profil Linkedin (en anglais): https://fr.linkedin.com/in/peter-leterme-9804b95a



Mes compétences :

Prezi

Prospection

Détermination

Autonomie professionnelle

Microsoft Office

Traduction anglais français