Je suis autonome, ponctuelle et dynamique. J'ai choisi ce métier car je suis intéressée par l'univers de la mode et plus particulièrement ce lui des enfants. J'aime aider les gens sur les choix de leurs vêtements, que ce soit pour répondre à leurs demandes de renseignements ou pour les orienter dans leurs démarches d'achats



Mes compétences :

Conseil

Mettre en rayon

Vente

Réceptionner et gérer les stocks