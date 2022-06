Petit ISABELLE

Mon activité consiste à accompagner les particuliers dans la constitution et la diversification et de leur patrimoine, ainsi que la préparation de leur retraite, par le biais d'investissements immobiliers leur permettant d'optimiser immédiatement leur fiscalité, et/ ou de se créer des revenus exonérés d'impôt et de contributions sociales.



Elle s'articule autour de deux axes

- animation et développement d' un réseau de prescripteurs bancaires

- conseil et vente aux particuliers d'investissements immobiliers:



location meublée (Censi Bouvard et amortissements) en résidences services de tourisme, d'affaires d'étudiants et seniors

biens en Loi Duflot

biens en démembrement



Notre site internetArray vous permettra de découvrir plus en détail notre sélection de programmes



Mes compétences :

SCPI