Blum ISABELLE

1983 à 1998 : 15 ans dans le monde du transport où j'ai débuté au poste d'affrêteur spécialisé sur la Grande Bretagne qui m'a permis d'évoluer jusqu'au poste de responsable d'exploitation du Service International chez un affrêteur mulhousien.



Entretemps, j'ai participé à la création et au développement d'une agence NORBERT DENTRESSANGLE à Mulhouse. Nous avons démarré avec un effectif de 2 personnes ; quand j'ai quitté mon poste, nous étions 44.



En juin 1998, j'ai choisi de changer de métier et de région et ai intégré une PME de la région d'Arles spécialisée dans l'injection plastique en qualité de responsable des achats. Jusqu'à juillet 2003, date à laquelle l'usine a été rachetée par IPH GROUPE SPID, j'y ai véritablement assuré la direction "bicéphale" avec le directeur de site. Depuis le rachat, mon poste a évolué en responsable logistique. A partir de janvier 2009, suite au départ du directeur de l'usine, j'ai assuré l'intérim de la direction jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle le groupe Fürst a acheté le site.



J'ai donc eu l'opportunité d'évoluer dans chacun des métiers de la supply chain, ce qui me permet aujourd'hui de l'appréhender d'une manière globale.



Afin de structurer mes acquis et me donner les moyens d'évoluer, j'ai entrepris un EXECUTIVE MBA, spécialisation SUPPLY CHAIN à SUP DE CO / MONTPELLIER. Lors de la réalisation de la thèse professionnelle MBA, j'ai travaillé sur la mise en oeuvre d'une politique logistique performante dans une PME, mon sujet d'étude étant une PME implantée sur différents sites d'exploitation.



De janvier à novembre 2009, j'ai assuré la direction de l'usine en intérim et mobilisé les services de l'état (maire, député, préfet) afin d'aboutir à la cession de l'usine à un groupe allemand le 23 novembre 2009



Mes compétences :

Flux logistiques

Logistique globale

Organisation

Supply chain

International

Logistique