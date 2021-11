De formation Ingénieur en Télécommunication et Réseaux, avec une expérience en gestion de projet, j'occupe actuellement la fonction d’ingénieur d’études et développement logiciels.

Dans ce cadre, je participe aux phases d’analyse, de conception, de développement, de validation et de pilotage de projets.



Mes compétences :

Management d'équipe

Systèmes d'information

Systèmes embarqués

Pilotage de projets

Développement logiciel

Validation logiciel

Java EE

C#

C

C++