Peyre LAÉTITIA

Je possède un parcours plutôt atypique avec un Baccalauréat Science Médico-Sociales, un BTS Assistante de Gestion PME-PMI et une Licence Pro Pilotage des Activités Logistiques Industrielles.

Mais c'est grâce à ce parcours diversifié que j'ai su trouver ma voie.



Mes compétences :

Vendre des produits

Accueil physique et téléphonique

Propositions commerciales

Word

Contrats de maintenance

Mailing

Création de documents

Powerpoint

Organisation d'évènements

Tableaux de bord

Negociation achats

Négociation contrats

Analyse des besoins

Facturation et suivi des encaissements

excel

Respect des engagements de service

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Gestion planning et personnel

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Relances et négociations clients

Devis comptabilité

Logistique

Gestion

Relationnel

Gestion des stocks