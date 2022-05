Pierre FERRAN

30 ans d'expérience en prévention et gestion des pertes et situation de crise, sécurité/ sureté après des responsabilités dans deux collectivités territoriales; et la grande distribution, puis responsable de formation, en sécurité/ sureté.



Évoluant depuis plus de 9 ans au sein de SERIS Group , je suis Directeur National des Enseignes de Distribution: j'anime et suite les enseignes Corporate d'Espaces Commerciaux, Distribution, Distribution Spécialisée et Logistique: diagnostic sureté/ sécurité - étude délinquance et lutte anti démarque inconnue - cartographie des risques -suivi plans d'action - relation client -suivi contractuel- veille réglementaire- suivi des tableaux de bord...expertise en prévention des pertes, et lutte contre la démarque inconnue

. Audit sûreté.



Champ d' intervention très large: France Luxembourg Côte d'Ivoire et Europe de l'est, rayonnement national et international



SSIAP3 - AP1 - DUT HSE - Coordonnateur SPS - coordinateur SSI - bac +5 - moniteur SST et PSC1 - titre ingénieur HSE - licence en droit - N2 - formation ISPS- DU - Licence professionnelle ....



Mes compétences :

Gestion problématique sur la démarque inconnue et

Veille réglementaire

Vidéosurveillance, sécurité incendie, risques indu

Analyse et réponse des atteintes en matière de dél

Aisance dans les fiches réflexes et gestion de cri

Gestion de projet

Sureté

Développement à l'international