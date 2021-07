Suite à une expérience professionnelle non concluante dans le domaine de la logistique, je me suis longtemps posé la question de ce que je voulais réellement faire de ma vie et quelle est ma véritable passion, grâce à laquelle je pourrais exercer un métier qui me corresponde entièrement.



J'ai réalisé que mon but dans la vie est d'apaiser l'âme des gens, de vous apporter du bien-être dans votre vie. Et cela passe par la détente totale du corps. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier.



Pour vous proposer des massages de qualités, j'ai choisi de me former auprès du responsable du salon Hippocrates de Montpellier. J'y ai acquis une technique que l'on trouve difficilement ailleurs. Cette technique me spécialise dans les contractures musculaires profondes qui provoquent des douleurs projetées dans le corps. Elle est totalement indiquée pour aider à soulager des douleurs chroniques et également pour les sportifs, aussi bien en préparation qu'en récupération.



Avec le plaisir de vous recevoir chez moi pour un moment de relaxation,



Phany Tan

Masseuse indépendante

phany.tan@gmail.com

06.45.41.41.11



