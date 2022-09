Roukia ABDOU

“Qu’importe l’issue du chemin quand seul compte le chemin parcouru.”

Citation de David Le Breton.

►Université, Université Technologique, Ecole de commerce.

Emplois étudiant, Chargée de Communication, Responsable Marketing & Communication.◄



D'un naturel curieux, je suis portée par le désir de voir, entendre et découvrir le monde qui m'entoure.



Issue d'un Bac STG (Comptabilité et Finance des Entreprises), je me suis orientée vers une licence langues étrangères appliquées en anglais et espagnol (japonais).

Puis dans le but d’acquérir une compétence commerciale j'ai intégré un Dut techniques de commercialisation que j'ai pu mener à bien en un an.



Tout au long de ces dernières années j'ai également multiplié les expériences professionnelles, qui m'ont apportées une grande maturité au niveau personnel et m'ont confortées dans l'avenir professionnel que j'envisage.



Aujourd'hui je m'épanouie en tant que Responsable Marketing et Communication au sein de la société Blue Efficience (société qui protège les films et séries d'ayants droit contre leur exploitation non autorisée sur Internet) où j'élabore la politique de communication.



Mes compétences :

Community Management

Mailing

Phoning

Photoshop

Création De Documents Commerciaux

Création De Fichiers

Mise En Place De Plan De Communication

Argumentation Commerciale

Réseaux sociaux

Marketing

Microsoft Office

Communication

Google+

Google Apps

Twitter

Service client

Publicité

Facebook

Blogging