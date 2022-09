Avocat Fondateur du cabinet GOETHE , je mets mon expérience au service de chefs d'entreprises de cadres dirigeants, d'investisseurs privés, d'épargnants pour la :

- Gestion optimisation et réorganisation juridique et fiscale de leur patrimoine professionnel et privé

- Défense des intérêts des victimes de l'immobilier et des défiscalisations qui tournent mal

- Cession, Acquisition ou Reprise d'entreprises saines ou en Difficultés (Offre et négociation de reprises en plan de cession)

- Réorganisation juridique et financière des PME et Entreprises de Taille Moyenne

- Prévention ( mandat ad-hoc, conciliation), gestion des crises financières ( Sauvegarde), Restructurations (Redressement Judiciaire,

Tel : 0493387628

Tel : 0608186069

email: philip.pechayre@goethe-conseil.fr

Site internet:Array

Je mets a votre service mon expérience acquise en partie aux USA, en Espagne et en Italie et je peux intervenir en Anglais, Espagnol et Italien



Mes compétences :

juriste

fiscaliste

avocat

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité des sociétés

Restructuration d'entreprise

Cession/Transmission d'entreprise

Reprise d'entreprise

Conflits en entreprises

ingénierie financière

LBO