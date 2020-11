Philippe ALCANTARA

+Philippe, guérisseur d'atmosphère

Au départ dans les affaires, et ensuite praticien en shiatsu

Animateur de PARFUM NOIR : Parfum Noir vend des solutions.

Diffuse des analyses privées. www.parfum-noir.com

Nous proposons un regard décalé, qui donne du relief aux schémas habituels



Psychologie des peuples et des nations

(quand la logique d'une situation vous échappe) dénouage de situations (d'affaires) ambigües



m'intéresse notamment aux logiques souterraines, voire ancestrales



Ai beaucoup observé les potentiels (et la logique) des populations "marginales",

que ce soit les Africains de France ou les Français du Sénégal,

l'énergie des banlieues ou le phénomène des résidents sur la Petite Côte,

ainsi que le point de vue des gens de l'intérieur ( du Sénégal ou de la France),

mais encore les milieux écologistes, l'économie informelle, les artistes & intermittents, les Rmistes...



Au départ je suis d'un milieu plutôt formel, de la capitale, formé aux affaires modernes, alors j'ai voulu saisir "l'autre côté", dans l'esprit de savoir négocier avec ces catégories souvent perçues en opposition



Raison qui m'a amené à vivre 6 ans dans une commune de l'intérieur (gros village) puis 3 ans à MBOUR (grande ville africaine) et encore 2 ans à SALY, ...afin de percevoir LEUR point de vue, une vision qui semble si loin de notre logique cartésienne, parfois!

Cette révolte qui s'appelle envie de participer, en fait.



Mes compétences :

Écriture

Shiatsu

Ecoute, Vitesse d'évaluation