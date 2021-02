Philippe AVIGNON

Généraliste de la fonction RH avec une formation en management (ESC REIMS), je considère les Ressources Humaines comme un élément stratégique dans le management de l'entreprise.



Je suis convaincu que la fonction RH est le premier acteur du développement de la performance collective. La différenciation compétitive, réside dans la qualité et le niveau de la motivation des équipes et de l'envie des collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour.



Permettre au collaborateur de prendre du plaisir dans son action, donner du sens à son travail dans l’entreprise. Lui donner envie de faire (mieux et plus) et lui faire aimer faire son travail ! Sans adhésion et mobilisation de la ressource humaine, l'entreprise ne pourra tendre vers l'excellence.

Bref, le DRH doit être un créateur d'enthousiasme !



Au cours de mes 20 années d’expérience de management à des fonctions Ressources Humaines, j’ai pu être confronté à différentes problématiques RH tant à un niveau opérationnel au sein de la filiale de chimie fine de L'ORÉAL qu'à un niveau corporate et stratégique à la Direction Industrie du Groupe SERVIER puis en tant que Vice-President HR au sein de TEREOS.



Je suis aujourd'hui HR Business Partner auprès de Managers européens de la Division Parfums de GIVAUDAN. Je suis également en charge de la mise en place des process RH et de la gestion des changements sur mon périmètre ainsi que de différents projets transversaux.



Précédement j'étais, en charge de la politique RH de la Division Transformation de Céréales du Groupe TEREOS. J'ai développé une stratégie pour accompagner la croissance rapide de cette Division et les changements majeurs qui l'accompagnent. Elle s'est articulée notamment autour du développement des compétences et du recrutement afin que l'entreprise dispose des Talents pour faire face aux enjeux qui se présentent. Elle a mis également l'accent sur la mobilisation des équipes dans le cadre des démarches "customer satisfaction" de manière transversale et OEE (Overall Equipment Efficency) pour la partie industrielle.



DRH International Industrie & Logistique du Groupe SERVIER auprès du Directeur des Affaires Industrielles Groupe (création de la fonction), je me suis attaché à mettre en place une politique Ressources Humaines Industrielle pour accompagner la nouvelle stratégie industrielle du Groupe. J'ai ainsi proposé des politiques de Développement des Talents, de Communication et de Gestion des Savoirs.

Je manageais également en direct les DRH des usines dans le monde en cohérence avec la politique Ressources Humaines du Groupe.



Par ailleurs, "business partner" pendant 7 ans du PDG de CHIMEX (entité multi-sites), j’ai activement contribué, notamment à travers une stratégie RH globale, à la transformation de cette entité qui a été ensuite reconnue pour sa performance. Le travail important que nous avons mené sur la motivation et la mobilisation des équipes, des opérateurs jusqu'aux chefs de service, a permis cette progression. Cette action s'est notamment appuyée sur une communication porteuse de sens et des actions de formation innovantes pour soutenir les projets.

Durant cette période, à l'aide d'un plan de développement actif et après avoir constitué une pépinière, nous avons pu promouvoir plusieurs jeunes cadres en interne vers des postes à responsabilités et permettre également au Groupe de puiser parmi les jeunes talents.

En parallèle, j’ai également contribué à l’apaisement des relations sociales. Ainsi, les différentes négociations que j’ai menées à bien, telles que les 35 heures ou le transfert d’un des centres de production, l’ont été sans conflit social.



Capable de m'adapter à différents domaines d’activité, contextes sociaux et culturels, mais également convaincu de l’importance stratégique de l’investissement humain, je m'attache à mettre ma créativité et mon pragmatisme au service de la performance de l'entreprise et des équipes opérationnelles.



Mes compétences :

