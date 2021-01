Philippe BERTRAND

Lyonnais de 43 ans, j'ai suivi dans cette belle ville des études artistiques:

formation de Designer Objet ainsi que d'Infographiste Metteur-en-pages et Concepteur Maquettiste en Conditionnement (Designer packagings) .



Actuellement je suis chargé de travaux graphiques (dessins, catalogues, packagings, prise de photos et retouches) ou de conception (3D) pour le compte de Norev, fabricant de miniatures automobiles et de jouets.



Pour un aperçu de mon Book graphique, je vous invite à visiter mon site http://aquilae.jeblog.fr (graphisme print / web / objet / 3D)



Mes compétences :

Infographie 2D / Illustration électronique

Dessin / Peinture

Design / Conception graphique et 3D

Histoire de l'automobile / Rédactionnel