Laurent VELLA

Côté face, Graphiste / éxé, avec belle expérience du travail freelance en collaboration avec de grandes agences de com. Flexible, efficace, techniquement pointu sur la suite Adobe et la chaine graphique en général, avec toujours un œil avisé sur la créa.



Côté pile, Photographe indépendant, spécialisé dans le reportage pour entreprises, collectivités, institutions ; mais aussi portrait, studio, retouche et bien plus encore...



Vous pouvez découvrir mon travail de photographe sur https://laurentvella.com