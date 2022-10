Philippe BERTRAND

20 années d'experience dans l'extraction végétale et dans la conduite d'unités de fabrication d'ingrédients à base de plantes pour les secteurs de l'alimentaire, de la santé et des cosmétiques.



J'ai travaillé dans des environnements variés et sur des problématiques très diverses, souvent en contexte international, je connais bien tous les aspects techniques, les compétences humaines requises et les enjeux industriels de ces métiers.



Je peux vous accompagner dans votre R&D, industrialisation, rédaction de cahiers des charges et de notes techniques, méthodes de production, management et stratégie.



PhilBee est ma structure de conseil et d'expertise dans le domaine de l'extraction végétale et des procédés associés.

Le service client est au coeur de son mode d'action.



Mes compétences :

Procédés de transformation des produits végét

Direction de site

Extraits végétaux

Chromatographie