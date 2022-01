Philippe BITON

PRINCIPALES COMPETENCES



Contribution à la réduction des risques « sécurité » dans les solutions logicielles, de la conception au déploiement, tout en garantissant le retour sur investissement.



Principales compétences techniques et organisationnelles:

• La mise en œuvre de la sécurité dans le cycle de développement logiciel (analyse de la sécurité de la conception, de l'architecture et de l'infrastructure de déploiement des solutions)

• La définition et la mise en œuvre d'une politique de sécurité et de la gouvernance des déploiements des solutions dans le "cloud"

• En tant qu'auditeur, vérification de la conformité de la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information, et de la sécurité dans le cycle de développement logiciel

• En tant qu'audité, fourniture de preuves de conformité de l’implémentation des exigences des certifications Visa, Mastercard et PCI-DSS

• La gestion des risques (de l'analyse au traitement)

• L'organisation de tests de pénétration

• Gestion de crise

• Implémentation et déploiement d’un plan de formation de sensibilisation à la sécurité informatique

• La formation à la sécurité des applications web aux applications mobiles (interne et externe)

• L'implémentation de prototypes mettant en œuvre les vulnérabilités dans un but à la fois pédagogique et de détection



Principales compétences humaines :

• La gestion d'équipes et de sous-traitants dans un environnement multiculturel, local ou distant

• La présentation de sujets autour de la sécurité lors d'évènements professionnels

• Le suivi des clients en avant-vente pour évangéliser sur la sécurité des solutions

• Le partage et la collaboration avec mes pairs



Certifications :

• 2017 : AWS Solutions Architect Associate (en cours de préparation)

• 2016 : GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB)

• 2015 : Risk Manager ISO/CEI 27005:2011

• 2011 : CEH Certified Ethical Hacker (ECC964146)

• 2010 : CISSP Certified Information Systems Security Professional (#391016)



Activités autour de la sécurité:

• 2012 : co-organisateur à Marseille de SECUTIC Day PACA, traitant des sujets de cybersécurité (120 personnes, 20 présentateurs, 5 sponsors)

• 2012-2015: formateur PKI à Ingésup Aix-en-Provence

• Depuis 2009 : membre du GREPSSI (groupe de travail de RSSI de la région PACA) : http://www.grepssi.org

• 2009-2014 : blogueur sur la sécurité : http://prox-ia.blogspot.com

• Depuis 2009 : formateur sur la sécurité des applications web et mobiles à l’Université de Versailles (Paris)



Mes compétences :

PKI

Security