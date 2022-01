Philippe BOUCHAREL

En tant que Responsable Administratif et Financier chez Veolia Propreté Rhin Rhône, je suis actuellement en charge de missions transverses sur la région dans les domaines comptables, fiscaux, développement d'outils informatiques d'aide et Key User SAP.



Auparavant, j'ai été en charge de plusieurs sociétés de la région (Ch Affaires : 50 millions d'euros) avec sorties de comptes mensuels à J+3 aux normes IFRS (Retraitement des locations, des locations financement, des provisions grosses réparations, des provisions retraites, subventions et les impôts différés en découlant), déclarations fiscales (CFE, CVAE, TVA...), dossiers bilan, justification des comptes, interlocuteur principal des commissaires aux comptes



Dans ce cadre, j'ai été amené à manager 4 personnes (entretien, évolution...) directement ainsi qu'une équipe détachée à savoir les personnes affectées au CSP.



Mes compétences :

Finances

Comptabilité

Fiscalité

Normes IFRS

Consolidation

Reporting financier

Liasse fiscale

Management

Gestion financière et comptable

Excel

Word