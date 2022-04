Jessica STEIN

Coordinatrice des réponses aux appels d’offres grands comptes nationaux, marchés industriels, spécialité marchés tertiaires notamment grande distribution.

Négociation des contrats nationaux et régionaux.

Pilotage des déploiements, suivi des contrats, analyse des données clients et reportings : utilisation CRM, BO, Diva.

Une expérience confirmée en gestion des déchets industriels et services associés.

Une fonction en relation avec tous les services de l’entreprise : des fonctions support aux équipes terrain.

Un métier qui nécessite un niveau de rigueur élevé, un sens de l’écoute affuté.

Un poste qui permet de développer un goût prononcé pour le travail en équipe.



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Propreté

Chiffrage appel d'offres

Coordination commerciale