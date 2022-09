Philippe CALVO

Je travaille depuis maintenant 13 ans. La première partie de ma carrière (6 ans) a été consacrée à des postes à responsabilités dans les industries agro alimentaires (Responsable Production et Responsable Qualité).

Au court de ces expériences, j'ai encadré une équipe de production de 7 personnes pendant 2 ans. J'ai mis en place des procédures et des indicateurs permettant d'améliorer l'organisation et les résultats. J'ai également formé des collaborateurs à la méthode HACCP et à l'hygiène.



Puis il y 7 ans, j'ai décidé de m'orienter vers le commerce en B to B. Ce métier correspond à ma personnalité et à mes compétences : capacité d'écoute, conseil, persuasion, prise de décision. D’une nature optimiste et doté d’un bon relationnel, j’ai toujours fait preuve de courage dans la vente.

Rigoureux et organisé, je suis un collaborateur fiable et reconnaissant.



Vous recherchez un collaborateur capable de défendre au mieux votre politique commerciale et vos intérêts, dans un soucis de rentabilité. Prenons contact !



Mes compétences :

Vente

Agroalimentaire

Commercial

Commerce

Informatique

Négociation

Relation client