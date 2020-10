Philippe CASTRO

----------- Prêt à relever un nouveau challenge commercial ! -----------



Ma carrière en quelques mots (for English, see below) :



Jai dirigé pendant douze ans, lactivité commerciale dune ESN spécialisée dans l'informatique scientifique et Technique (+40% de CA, 8 années à 100% de ses capacités).



Je me suis engagé dernièrement avec une ESN marocaine spécialisée dans les technologies web



Jai été habilité Nucléaire et Confidentiel-Défense (Officier de Sécurité)



Je suis particulièrement à l'aise en prospection auprès des grands-comptes ainsi qu'en ouvertures de nouveaux marchés.



Mes loisirs : Pratique de la moto et de lalpinisme (ancien moniteur descalade). Brevet de pilote davion en cours Recherches sur Georges Duhamel (littérature). Enseignement de la vente en grandes écoles de commerce (12 ans auprès de l'ISC...) et coaching aux concours d'entrées parallèles aux grandes écoles de commerce (PGE-PGO). Elevage d'étudiants avec mon épouse.





----------- Ready to take a new commercial challenge! ----------



I have managed the sales activity for a scientific IT service company for 12 years (+40% T/O, 8 years at 100% capacity) .



I have recently integrated a Moroccan IT web service company.



I am certified Nuclear and Defense confidential (Security Officer) .



I am particularly at ease prospecting key accounts as well as opening new markets.



My hobbies: motorcycling and rock climbing (former climbing instructor). Airplane pilots license in progress. Research work on Georges Duhamel (literature). Teaching sales (12 years with ISC ) to major business schools as well as entrance exams (PGE-PGO) student coaching. Students breeding with my wife.