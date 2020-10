Philippe CAVANNE

Vous aimeriez avoir à vos côtés un Dirigeant:

- qui réfléchit avec vous,

- qui est une force de propositions,

- qui vous décharge de sujets qui ne vous passionnent pas, voire qui vous ennuient franchement ?

Je suis votre Homme!



Curiosité et polyvalence sont mes deux principales marques de fabrique, et je les mets à disposition d'autres Patrons via ma Sté P.A.G.E. Conseils.



Mon 1er rdv est toujours offert: découvrir votre Entreprise et vos motivations m'enrichiront!



Mes compétences :

Conseil

Développement personnel

Coaching

Audit

Développement commercial

Commercial

Bâtiment

Consultant

Business intelligence