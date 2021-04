Madame, Monsieur bonjour,

Vous envisagez de développer une activité de Bureau d'études et aimeriez être épaulé dans l'organisation de ce poste , vous aimeriez former un de vos salariés à la CAO, DAO afin de concevoir en autonomie vos produits, Tôlerie, Mécano soudure, Pièces plastiques, Conception d'outillages, Agencement, Architecture d'intérieur... alors faites confiance à mon expertise dans ce domaine et réfléchissons à mettre en place la formation et le suivi qui conviendrait à votre activité. Bénéficier de l'appui d'un Formateur Consultant en exercice qui sera vous seconder et vous encourager durant toute cette phase mais encore par la suite sur les points délicats que vous pourriez rencontrer. Je suis moi même Concepteur de produits divers et variés depuis plus de 20ans , je me ferai un plaisir de vous présenter mon savoir faire ainsi que mes talents de Formateur Concepteur Consultant en formant vos salariés sur vos propres produits que nous étudierons ensemble tout au long de la formation, j'étudie ainsi votre besoin tout en formant vos candidats... pas de temps perdu. Des entreprises importantes me font confiances aux travers les Centres de formation avec lesquels je collabore... alors pourquoi pas vous.



Philippe CAYET

06 30 94 16 96

CHEMILLE 49120



N° de Siret : 43910076900025

N° d'activité de formateur (DIRECCTE): 52490344349



Formation personnalisée,Etude, Design, Devis, Suivi de projets…

http://tmcetudes.wix.com/teyac-design



Mes compétences :

Rédaction de brevets

Surfacique, Solide

SolidWorks

Créatif

CAO

CATIA V5