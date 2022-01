Philippe CHABERT

Infographiste de formation, j'ai toujours eu le goût du jardinage et des aménagements paysagers en particulier. J'ai donc opté pour une réorientation professionnelle dans cette filière en 2010 avec comme objectifs l'aménagement et l'entretien d'espaces verts auprès de particuliers et professionnels, sachant que mon ancien métier était un plus pour la conception de jardins et la gestion administrative.



J'ai commencé mon activité dans des domaines aussi variés que la création, la réalisation et l'entretien de parcs et jardins en tant qu'entrepreneur salarié auprès de la SCOP Coup de Pouce 49.



Aujourd'hui je me consacre exclusivement à l'entretien de parcs et jardins privatifs.