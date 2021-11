PHILIPPE CLAUS BASTIAN a connu une enfance allemande, une adolescence française et a mené des doubles études de droit et de sciences politiques à l'Université de Munich, puis à l'Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne.



Après s'être engagé dans une carrière universitaire française et avoir collaboré dans un cabinet d'avocat à la Cour de cassation, il a rejoint le barreau, il y a bientôt 30 ans déjà, afin de pouvoir plus indépendamment vivre son internationalité.



Dabord généraliste individuel, puis attaché à une société davocats germano-française spécialisée en droit de la propriété intellectuelle,, il a été à l'origine, il y a plus de 20 ans, de la fondation du cabinet franco-allemand BMALEGAL, dont il fût le primus inter pares, avant de le continuer sous la forme individuelle B-LEGAL actuelle.



Il s'y consacre désormais exclusivement, ayant mis un terme à plus de quinze ans d'enseignement en parallèle en tant que maître de conférences associé des facultés de droit.



En tant quavocat spécialiste en droit commercial et des affaires, il prend en charge les domaines afférents du droit interne, ainsi que le droit civil patrimonial ; et, en tant quavocat spécialiste en droit européen et international, le droit transfrontalier en général, dont, en tant quavocat également inscrit au barreau de Munich, les relations franco-allemandes en particulier.



Mes compétences :

Conseil juridique

Droit

Avocat

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit international et de lUnion européenne

Droit commercial

Droit civil

Droit allemand

Droit du travail

Droit des sociétés

Droit patrimonial