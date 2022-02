Emmanuelle HUGUENIN

Graphiste passionnée de typos, de mises en page et de visuels, je suis spécialisée dans la création dimages de marques et dévènementiels.



Je réalise la conception globale de chartes graphiques, de communications institutionnelles et autres opérations ponctuelles de marketing, de la phase de conseil à la production graphique finale.



Conjointement je travaille en coopération étroite avec des intervenants extérieurs pour leur meilleure adaptation tant imprimée que multimédia, souhaitant avant tout privilégier une prestation de qualité.



Mes clients ?

Entreprises privées, associations, libéraux, co-traitance entre partenaires, particuliers. Ainsi, cabinets davocats et de chasseurs de têtes ; industriels ; restaurateurs ; société de commerce de gros ; associations sociales, humanitaires et artistiques ; agences multimédia ; etc. me consultent pour créer leurs identités visuelles et la décliner sur tous types de supports de communication.



Jai développé au fil du temps un sens commercial naturel, une bonne connaissance de la chaîne dimpression, ainsi quune certaine aisance rédactionnelle.



Ce qui me caractérise : la subtilité.

Un graphisme soigné et épuré, sans exubérance exagérée. Une typo pensée, un texte bien géré, des illustrations affinées et un support approprié sont les clés d'une communication optimisée.



Merci de votre visite,

À bientôt.



Mes compétences :

Créativité

Graphisme

Communication visuelle

Photographie

Mise en page

Corporate

Print

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator