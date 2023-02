Philippe CLIQUENNOIS

Je suis en recherche active d'emploi depuis 2008 j'ai travailler comme déménageur en intérim une journée

Puis conditionneur qui maintenant s'appelle préparateur de commandes

J'ai fais aide mécanicien poids lourds à l armée puis je suis resté chômeur pendant quinze mois puis il y a eu un contrat aidé Au premier emploi en métallurgie .

Puis il y a eu mon handicape qui est arrivé et j Ai fait formation APS ET SSIAP 1

Puis il y a eu cariste en Belgique

Puis ensuite il y a eu formation stratifieur . puis formation cariste en France puis après il y a eu formation Cléa numérique et remise à niveau en français math écologie Un Cléa

Puis j'ai essayé de rentrer en formation agent administratif ouï agent de déchetterie