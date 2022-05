Martine CLIQUENNOIS

Docteur d’Etat en droit, Maître de Conférences depuis près de trente ans, à l’université de Lille 2 puis à Sciences Po Lille, je suis avocat au Barreau de Lille depuis près de 18 ans, spécialisée en droit public et droit économique.

Associée du Cabinet ADEKWA, siège à Marcq en Baroeul (59700), j’y anime le secteur Droit Public.

Mes domaines de spécialités sont le droit administratif, le droit public des affaires, le droit de l’environnement, le droit des collectivités territoriales.



J’ai assuré des formations de préparations de concours des trois fonctions publiques : hospitalière, territoriale et d’Etat et des enseignements auprès de nombreux organismes (universités et autres ..) en droit administratif, droit public économique, contentieux administratif, droit constitutionnel, droit des collectivités locales.



Auteur de nombreux articles, ouvrages et publications relatifs au droit public général (annotations du Code Administratif Dalloz), au droit des collectivités territoriales et au droit public économique (manuel paru chez Ellipses en 2001).

Je crois vraiment à la synergie que représente la double fonction, avocat et enseignant : un certain recul sur la manière de traiter les dossiers, et une vision pratique des cours. Dans ces deux aspects de mes activités, la rencontre entre le monde de l’administration publique et le monde de l’entreprise, pour un vrai dialogue au-delà des idées reçues, tel est mon leitmotiv. Interface juridique public-privé au sein d’une société multiple pour mener des projets ensemble.



Mes compétences :

Droit

Droit public