Philippe CONSEIL

Ingénieur Poste De Travail / Infrastructures



Ville de Lille

Depuis Juin 2019





Team Leader /Ingénieur Poste de travail



Expérience Professionnelle



- 04/2015 - 05/2019 Team Leader équipe Poste de travail PROSERVIA - Ingénierie Poste De Travail



-Responsable du pôle Postes de Travail (5/7 collaborateurs), chargé du support niveaux 2/3 et des demandes spécifiques.

- Management opérationnel, planification, reporting et gestion des compétences de l'équipe.

- Pilotage des projets des enseignes liés aux postes de travail (ouvertures de magasins, communication vidéo,...)

- Proposition et gestion du projet "packaging" visant à normaliser les méthodes de création et de diffusion d'applications.









09/2011-04/2015 Team Leader / Ingénieur Poste de travail ATOS - Ingénieur Poste De Travail



12/2010 - 09/2011 Ingénieur poste de travail – Atos Origine, Seclin





De 2004 - 11/2010 - Ingénieur poste de travail - Commerce BtoC, Croix



• Réalisation de package MSI d’intégration d’applications.

• Développement de matrices pour 17 enseignes.

• Support technique N2/N3.

• Gestion de déploiement et migration.

• Rédaction de cahier des charges.

• Gestion des contributeurs externes.

• Rédaction de procédures techniques.

• Création de script pour automatiser des déploiements

• Veille technologique.

• Administration Blackberry et gestion de la population VIP du groupe (180 BB).

• Réalisation de devis, contacts et négociation avec les fournisseurs et éditeurs logiciels.

• Administration active directory.

• Travailler en environnement d’intégration, gérer les troubleshooting.









De 2001 - 2004 - Administrateur poste de travail - La Blanche Porte, Tourcoing



• Pilotage et gestion de plus de 600 postes de travail et multiples périphériques.

• Gestion de 2 collaborateurs.

• Pilotage de projets liés aux postes de travail de l’enseigne.

• Migration Windows XP (600 postes) : études technique réalisation, pilotage des équipes techniques, déploiement et assistance au démarrage.







De 1999 – 2001 – ANALYSTE PROGRAMMEUR - La Blanche Porte, Tourcoing



• Modification et validation de la compatibilité An 2000 des programmes Cobol des chaînes de facturation.





De 1989 – 1999 – ANALYSTE D’EXPLOITATION/TECHNICIEN POSTE DE TRAVAIL La Blanche Porte, Tourcoing



• Création d’un master et des matrices métiers.

• Veille technologique autour des postes de travail et des serveurs.

• Gestion et intégrations des logiciels.

• Support technique N2/N3.



Mes compétences :

Project Management

Troubleshooting

BlackBerry

MicroStar International

Active Directory

Microsoft Windows XP

COBOL

InstallShield

Lotus Notes/Domino

Microsoft DOS

Microsoft Exchange 2013

Microsoft Office

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

VBScript

VMWare Workstation

WinDev

Workstations