Philippe D'ERSU

Bonjour,



Diplômé d'une école d'Ingénieur avec un 3ème cycle Gestion de Production Arts et Métiers et une formation de Management en parallèle, je suis salarié du Groupe LAFARGE depuis 20ans, au sein duquel j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de domaines (dans le Ciment, puis au niveau groupe avec les activités Béton, Granulats et Plâtres) et contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise.

Au final, je me suis forgé une expertise dans le domaine de l'amélioration des Performances, en intégrant l’Environnement, la Qualité et l’Hygiène, la Santé et la Sécurité, et ces domaines sont devenus une véritable passion. J'ai pu organiser le déploiement ,et former un grand nombre de salariés LAFARGE, aux outils et méthodes liés aux Systèmes de Management, à l’ISO 9001 et 14001, et au LEAN-TPM, pour enfin mesurer les résultats concrets au travers d’indicateurs de performances (KPI) préalablement définis et régulièrement suivis.



Vous l'aurez compris, je suis expert en Amélioration de la Performance, globale, allant de la Performance Industrielle (KAIZEN, TPM), à la Performance Environnementale et Qualité (ISO 14001 - 9001), en passant par la Performance Commerciale.



Sans oublier bien sûr l'animation des Hommes: Management, coaching, formation, organisation.

Lors de mes différentes missions chez LAFARGE, j'ai pu apprécier l'importance du leadership des Hommes aussi bien au travers de postes de Responsable de Service ou Département (niveau d’un site industriel puis au niveau national), que de Manager de gestion de Projets (au niveau Européen puis Mondial).



C'est pourquoi, je pourrais mettre à profit mes compétences au service d'une entreprise nationale ou internationale pour contribuer à l'amélioration de sa Performance, et coordonner les plans d’actions associés.

Je reste ouvert pour échanger sur ces sujets qui sont universels, particulièrement intéressants, et peuvent donner lieu à du benchmarking quelquesoit l'activité et la taille de l'entreprise.



Cordialement.



Mes compétences :

Performances industrielles

ISO 9001 et 14001

Lean

Gestion

Ingénierie

TPM

Management

Kaizen