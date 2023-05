Philippe DA COSTA

Forgé par 27 ans de Business au sens le plus large qui soit (Vente VP, VO & VU finis ou carrossés, Après-Vente et ses produits de fidélisation, Politique et stratégie commerciale de Constructeurs, Gestion de Centre de Profit et ses KPi, Manager d'hommes et de femmes...), je suis de ce fait un pur produit de l'Automobile !



A chaque expérience, j'ai pris un grand plaisir à rencontrer des acteurs du quotidien qui à travers leurs expériences ont nourri ma curiosité et fait ce que je suis devenu professionnellement et...

Je suis par ailleurs persuadé que mes prochaines rencontres, (peut-être vous ?) m'enrichiront demain !