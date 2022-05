Philippe DE GUYON

Mon activité consiste à aider les PME et TPE à se développer.



Dans les petites entreprises l’équipe dirigeante est restreinte, n’a pas le temps de tout faire et ne peut pas tout savoir. Cela ne doit pas constituer un frein au développement et à l’expansion de la société.



C’est pourquoi j’ai créé Balestron en 2016 en rassemblant autour de moi quelques individus de compétences complémentaires partageant les mêmes valeurs dans le but de rassembler le plus d’expertises possible dans un petit nombre de personnes et de se faire plaisir en travaillant avec des gens qui s’apprécient.



Ma mission est de vous aider à franchir une marche, à développer votre entreprise rapidement et en sécurité. Nous vous amenons ou vous souhaitez aller plus rapidement que vous n’auriez pu le faire seul.



Nous sommes des consultants confirmés en plus d’être des experts. Nous vous apportons une méthode qui a fait ses preuves et qui garantit que les progrès réalisés sont pérennes. La bonne nouvelle est donc que la compétence, le savoir-faire sera transféré à vos équipes.



Nous savons que nous n’avons pas vocation à rester dans votre entreprise. Et comme notre rémunération est basée sur le résultat, nous n’avons aucun intérêt à ‘faire durer’ la mission.



Si vous vous reconnaissez un peu dans les exemples ci-dessous :

- Votre action commerciale n’est pas optimisée,

- Vous aimeriez vous développer à l’étranger,

- Vous cherchez de l’argent pour financer votre expansion,

- Vous aimeriez comprendre quelles opportunités la digitalisation peut offrir à votre entreprise,

- Vous souhaitez améliorer la performance de votre chaine de production,

- Vous avez des problèmes de ressources humaines,

Ou si tout simplement vous aimeriez faire intervenir un ‘œil neuf’ avec lequel partager vos interrogations.



Voyons ensemble comment accélérer votre développement.



Visitez notre site internet : https://balestron.com

Vous pouvez aussi m’appeler au : 06 37 94 22 56



Mes compétences :

Direction de projet

Direction générale

Développement international

Développement commercial

Digitilisation

Gestion de la production