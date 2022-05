Philippe DE JORNA

Je suis consultant en immobilier commercial, spécialiste boulangerie.

A la fois financier et chasseur de belles opportunités en boulangerie, je peux vous apporter ma vision entrepreneuriale, partager mes expériences, et vous conseiller notamment sur la partie financière et gestion de votre entreprise. Par ailleurs je vous conseille pour toute votre stratégie de financement.



Fort de 20 années d’expériences, je peux vous conseiller dans vos questions financières, que ce soit pour vos investissements, vos financements ou pour améliorer votre rentabilité.



Mon territoire de chasse est la Normandie. Je recherche et propose des boulangeries à développer, à rentabiliser, des emplacements pour les franchises boulangerie.



Je vous accompagne pour:



Vendre votre boulangerie

Trouver une boulangerie à acheter, correspondant à votre critères de choix

Tester, améliorer votre pitch et votre Executive Summary

Définir une stratégie de levée de fonds

Séduire les investisseurs et les banques

Identifier les aides publiques adaptées à votre projet de boulangerie -pâtisserie



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Diagnostic d'entreprise

Immobilier commercial

Négociation immobilière

Immobilier

Contrôle de gestion

Analyse financière

Analyse stratégique

Transmission d'entreprise

Accompagnement

Coaching