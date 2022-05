Philippe DE KERSABIEC

Diplomé d'une école d'architecture du paysage belge (Gembloux) et ayant deux ans d'expérience professionelle dans une agence de paysage marseillaise (Jérome Mazas, paysagiste DPLG), je viens de finir un master d'"urbanisme, habitat et coopération internationale" à l'Institut d'Urbanisme de Grenoble. Mon mémoire de master traite de la problématique de l'eau potable à Madagascar.

Je travaille actuellement dans une agence d'architecture et d'urbanisme à Lyon (l'AUA)



Mes compétences :

Eau

Eau Potable

Paysagiste

Urbaniste