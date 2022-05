Philippe DE LA BOISSIÈRE

Après un parcours professionnel à Paris en tant que directeur financier d un groupe américain de sécurité en informatique je suis parti en Espagne où j ai travaillé dans un premier temps comme intermédiaire de commerce international (contrats de 13.000 MT de ferraille avec le Cameroun, pois chiches avec le Mexique, ciment avec la Turquie et Mayotte, ....).



Ma collaboration avec des personnes de la Réserve Fédérale des États-Unis m a fait changer de cap et, en 2002 je formais mes premières entreprises offshore du Delaware, notamment en Argentine, où je résidais un an.



Depuis cette date de nombreuses juridictions se sont ajoutées grâce à nos contacts directs avec les Registres des Sociétés de nombreux pays comme Hong Kong où nous sommes Agents Agréés ou bien en collaboration avec des cabinets de conseil internationaux.



Nous avons également créé un catalogue de produits et de services assez vaste et tous en relation avec le fonctionnement d'une entreprise en cours de création ou créée depuis peu; ces produis vont de l'ouverture d'un compte bancaire à distance (dans plus de 20 pays), en passant par la location de bureaux virtuels avec renvoi de courrier ou tout simplement l'obtention d'un numéro de téléphone international.



Nous proposons également des produits pour les particuliers comme l'immatriculation de bateaux dans des juridictions à fiscalité avantageuse, ou des ouvertures de comptes bancaires personnels.



Enfin nous sommes spécialisés dans la création de structure ayant des objets sociaux quelque peu.délicats lors de la création d'une société tels les jeux en ligne, les paris sportifs, les plateformes de paiement offshore.



Toutes ces activités sont maintenant chapeautées par une société Limited du Royaume-Uni, MBA Management London, elle même actionnaire de plusieurs sociétés du Groupe comme: MBA Lawyers Ltd, Euroconexion Ltd et Atkinson Kennedy Partners Ltd.



Nos clients sont essentiellement Européens et nous divulguons nos services grâce à plusieurs sites Internet en Français et Espagnol dont les principaux sont:

