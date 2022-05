Philippe DE LA CRUZ

Après des expériences riches et passionnantes dans divers postes au sein de grandes entreprises du CAC 40 (Casino, Danone , EDF ou GDF), et diplômé d’une Grande Ecole de Commerce (EM Lyon), les compétences managériales, commerciales et marketing que j’ai pu acquérir jusqu’à présent, alliées à mes capacités d’adaptation, mon énergie et mon sens de l’écoute, m'ont permis de relever avec enthousiasme chaque nouveau challenge qui s'est présenté à moi.

Marié avec 2 enfants, sportif et impliqué auprès des habitants de ma commune en tant que Conseiller Municipal, c'est avec cet équilibre professionnel et familial que je m'épanouis au quotidien...



Mes compétences :

Dynamisme

Energie

Management

Marketing

Vente