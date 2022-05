Philippe DE LORENZI

Bonjour,

Fort d'une experience de plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique j'ai pu acquerir de solides compétences technico-commerciales(prospection et négociation)

Une forte sensibilité relationnelle

une réelle capacité d'analyse et de réactivité

Gestion et developpement du portefeuille client et du chiffre d'affaire

Veille concurrentielle

Veritable culture du réalisé sur objectif

Optimisation des budgets

Eprouvé par une expérience de gérant de PME durant 3 années,

qui a developpé chez moi le sens de l'autonomie, la prise de décision,la fiabilité et la disponibilité gages de crédibilité prouvées par un professionnalisme reconnu au sein des reseaux d'influence.

Les notions de transversalité et sens de l''équipe



Mes compétences :

stratégie et analyse de la performance

techniques de vente et négociations commerciales

Centres hospitaliers grand est