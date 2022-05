Philippe DE MELO

Je vous propose mes services freelance en communication pour tout types de supports (conseil, print et web)



Originaire d’un cursus scolaire artistique complet, j’ai acquis une solide expérience de 5 ans au sein d'une agence de communication sur Strasbourg en tant que directeur artistique junior, où j'étais en charge de la conception, création et exécution des différents supports de communication : Logotype, identité visuelle, papeterie, relifting d’identité visuelle, brochure institutionnelle, catalogue produits, fiches techniques, tracts, affiches, Packaging, PLV, Dossier sponsor, communication évènementielle,

signalétique (totem, panneaux divers, pictogrammes), dépliants promotionnels, annonces presse, création de site internet, …



Je maîtrise les logiciels de graphisme :

PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, IN DESIGN, QUARK XPRESS, ACROBAT PROFESSIONNEL

Notions en web suite à une formation :

HTML, PHP, FLASH, ACTION SCRIPT



Mes compétences :

