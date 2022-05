Philippe DE ROBERT HAUTEQUÈRE

J'exerce depuis 19 ans dans des groupes internationaux de haute technologie (produits et services associés). J'ai été responsable juridique du groupe Horiba Medical (n°3 mondial des analyseurs de sang), puis de campagnes export de MBDA (leader européen des missiles), avant de rejoindre le siège d’Airbus (ex-EADS) à Paris, pour l’activité résolution des différends et les contrats.



J'ai développé une expertise en droit des sociétés, en risk management et en contrats internationaux, avec d’importants aspects de propriété intellectuelle et de compliance. J'ai coordonné des équipes dans ces différents domaines, ai déployé des intranets juridiques et suis expert en intelligence économique.



Je suis responsable de la Commission Management de l'AFJE avec une équipe organisatrice dynamique de managers juridiques. Enfin, je suis membre de jurys aux Trophées du Droit (éditions entreprises et cabinets d’avocats).



Mes compétences :

Droit des contrats

Contentieux

Gestion du risque

Droit des sociétés

Propriété intellectuelle