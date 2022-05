30 années à œuvrer pour la mise en adéquation des besoins constatés au sein des sociétés en matière de gestion du Risque-Client avec les caractéristiques des intervenants de ce marché. Un enrichissement permanent au contact de tous ces chefs d'entreprise.

Le management de mes équipes en ce sens à permis des rencontres menant à la création de ce cabinet avec des collaborateurs et partenaires de tout premier plan.



Mon métier : Proposer et déterminer le choix le plus adapté dans les domaines d'intervention suivant :



- Assurance Crédit France/Export

- Affacturage

- Recouvrement de créances France/Export

- Marketing Opérationnel

- Enquêtes de solvabilité Commerciale



Philippe de SMET : 06 52 81 34 75



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management