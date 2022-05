Philippe DE SOUSA

Mon parcours professionnel m’a permis de découvrir les différents aspects de la comptabilité, d’acquérir une large expérience et de solides connaissances comptables, fiscales et sociales. Ma formation initiale en cabinet comptable m’a apporté la rigueur, la réflexion, l’ordre, les principes et la logique comptable mais aussi le sens du service au client et le côté commercial du contact client. Mon passage en entreprise m’a principalement permis de mettre en pratique mes connaissances et de découvrir le fonctionnement interne de l’entreprise avec l’importance de l’organisation, des procédures et la hiérarchisation.

Mon retour en cabinet comptable me permet aujourd'hui de mettre en pratique l'ensemble de l'expérience acquise au cours de mon parcours et d’approfondir mes connaissances.



Mes compétences :

Banque

Conseil

CONSEIL CLIENT

Contrôle de gestion

déclarations fiscales

Déclarations fiscales et sociales

Défiscalisation

liasses fiscales

Paie

révision

Révision comptable

Tableau de bord

Tenue Comptable